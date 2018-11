Das Kleinkind landete glücklicherweise zwischen den Gleisen und war so geistesgegenwärtig, sich nicht gross zu rühren – so war es unversehert, nachdem der Zug über es hinweg gefahren war.

Passanten filmten den Vorfall am Dienstag in Indien. Kaum war der Zug vorbei, sprang der Vater auf die Gleise und brachte sein einjähriges Kind in Sicherheit.

Das Video zeigt auch die überglückliche Mutter, der das Kind kurz zuvor aus den Armen gefallen war.

Unter den Anwesenden auf dem dicht gedrängten Perron brach Jubel aus. Laut den lokalen Medien wollte jeder das Kind berühren oder segnen.