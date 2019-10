Tote und Verletzte bei erneutem Erdbeben im Süden der Philippinen

Dort hatte es in den vergangenen beiden Wochen bereits zwei schlimme Beben gegeben. Insgesamt starben dort seit Mitte Oktober nun bereits 20 Menschen. Die Region liegt etwa 1000 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila.

Mehrere Gebäude, die bereits bei den früheren Erschütterungen in Mitleidenschaft gezogen worden waren, stürzten am Donnerstag nun völlig ein. Viele Menschen flohen in Panik aus ihren Häusern. In manchen Gebäuden waren Menschen eingeschlossen und mussten auf Hilfe warten. Das Beben ereignete sich zu einer Zeit, da Schulen, Büros und Geschäfte voll waren. Eine Tsunami-Warnung gab es nicht.

Bewohner in Panik

In der Stadt Davao wurden laut Polizei mindestens acht Menschen verletzt, als durch den Erdstoss ein Wohngebäude beschädigt wurde.

Das Beben vom Donnerstag löste bei vielen Bewohnern der Region erneut Panik aus. "Alle sind rausgerannt", sagte der Bürgermeister der nahe des Epizentrums gelegenen Stadt Tulunan, Reuel Limbungan.

Erdbeben sind auf den Philippinen keine Seltenheit. Der südostasiatische Inselstaat liegt am Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. An dieser Linie ereignen sich rund 90 Prozent aller Beben weltweit. Allerdings kommt es nicht oft vor, dass eine Region innerhalb weniger Tage von so vielen schweren Beben getroffen wird. Die Furcht vor Nachbeben ist nun gross.