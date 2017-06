Versuchen Politiker manchmal, sich selber einzuladen?

Nein, es ist eher eine Herausforderung, alle gewünschten Gäste zu bekommen, weil es terminlich oft knapp ist.

Schauen Sie sich Schweizer Sendungen an?

Nein, ehrlich gesagt so gut wie nie.

Kennen Sie die Polit-Runde«Arena»?

Leider nicht. Die «Sternstunde Philosophie» hingegen schon, das ist ein schönes Format.

Was fällt Ihnen an der Schweiz politisch auf?

Was ich immer grossartig an den Schweizern finde, ist ihr Staatsverständnis. Das ist bewundernswert. In der sorgsamen Vorbereitung auf Volksabstimmungen drückt sich aus, dass die Schweizer den Staat nicht als entfremdet betrachten. Diese Haltung täte auch uns Deutschen gut. Mehr Beteiligung, mehr gesellschaftliches Engagement. Es ist ein Fehler, wenn wir immer von «dem Staat» sprechen, als seien wir nicht selbst der Staat, als hätten wir nicht die Möglichkeit, ihn in unserem Sinne zu gestalten.

Sind Schweizer Politiker konsensbedürftiger als Deutsche?

Das kann ich im Einzelnen nicht beurteilen, aber das Konkordanzsystem der Schweiz deutet darauf hin. Und auch im Journalismus gibt es natürlich ganz unterschiedliche Kulturen.

Zum Beispiel der englische Boulevard, der deutlich aggressiver ist.

Genau. Der ist im angelsächsischen Raum knallhart, auch was Interviews angeht. Das geht bei uns in Deutschland so nicht. 2005 habe ich für die «Tagesthemen» den damaligen Kanzler Gerhard Schröder in Washington interviewt. Ich bin ihn hart angegangen. In England wäre das problemlos durchgegangen. Aber aus Deutschland habe ich sehr viel Post bekommen. Die eine Hälfte fand es gut, die andere hat sich aufgeregt und meinte: «So können Sie nicht mit einem Bundeskanzler sprechen.»

Was haben Sie gemacht?

Nichts Schlimmes, ich habe nur drei, vier Mal auf die Beantwortung meiner Frage gepocht. Ich nenne das die Schraubstockvariante. Ich poche so lange auf die Beantwortung, bis jedem klar ist, dass die Person die Frage nicht beantworten will, um dann zu fragen, warum sie keine Antwort gibt.

Wie hat Schröder reagiert?

Er war irgendwann genervt. Schröder sagte etwas, was man selten von Spitzenpolitikern hört: «Bitte Frau Will, so war das nicht abgesprochen.» Ich erwiderte: «Wir haben gar nichts abgesprochen.» Er bezog sich allerdings auf die gängige Praxis, dass ein Bundeskanzler im Ausland nicht zur Innenpolitik befragt wird. Das kann ich nachvollziehen, aber er war nur 24 Stunden in Washington und die Vertrauensfrage zur Auflösung des Bundestages zeichnete sich ab, darum fand ich meine Fragen gerechtfertigt.

Müssen Sie immer neutral bleiben?

Nein, wenn sich Gäste beleidigen, gehe ich natürlich dazwischen. Auch wenn ich angegriffen werde, bleibe ich nicht neutral.

Es gab den Fall des Essener Erzbischofs Franz-Josef Overbeck, der in Ihrer Sendung verkündete, dass Homosexualität eine Sünde sei. Sie selbst sind mit einer Frau zusammen.

Er sagte das in meine Richtung. Ich glaube, er wollte mich provozieren – ich habe mich aber entschieden, nicht über das Stöckchen zu springen. Auch weil ich sah, dass mir alle anderen in der Runde beisprangen. Die haben dann Overbeck ordentlich Kontra gegeben. Trotzdem war ich natürlich kurz versucht, etwas zu sagen.

Nämlich?

«Ach so, aber mein Geld nehmen Sie gerne.» Ich bin ja zahlendes Mitglied der katholischen Kirche. Aber gut, vielleicht wäre es billig gewesen und vielleicht auch ein bisschen patzig. Aber ich gebe zu, dass das in mir gearbeitet hat. Er hat sich mittlerweile entschuldigt.

Welchen Gast wünschen Sie sich noch?

Gerne Gerhard Schröder. Ich hoffe, dass er bald mal zu uns kommt. Er ist ein rhetorischer Grossmeister und ein politisches Tier, wie wir hier sagen. Schröder hat dadurch, dass er Bundeskanzler war und heute noch einflussreich ist, einen Blick auf die Welt wie kaum ein anderer. Und es macht einfach Spass mit ihm, er hat den Schalk im Nacken.»

Wie sieht es mit Donald Trump aus?

Wir versuchen natürlich Herrn Trump zu bekommen, wenn er im Juli zum G-20-Gipfel nach Hamburg reist. Nur haben Sie sicher auch mitbekommen, dass er auf seiner 9-tägigen Auslandsreise nicht eine einzige Pressekonferenz gegeben hat. Sein Demokratieverständnis ist mehr als fragwürdig und sein Verhältnis zu den Medien total gestört. Deshalb mache ich mir keine Illusionen, dass Trump bei uns eine Ausnahme macht und sagt: «Ach, zur Frau Will gehe ich jetzt aber.»

Was würden Sie ihn fragen?

Ob er sie noch alle hat (lacht). Nein, ernsthaft: Ich würde ihn fragen, ob ihm wirklich klar ist, was er tut.