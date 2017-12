Es werde mit "stürmischen Böen" in der betroffenen Gegend im Landkreis Santa Barbara gerechnet. Am heikelsten ist die Lage laut Feuerwehr rund um die Stadt Montecito, in der zahlreiche Hollywoodstars leben.

Am Samstag hatte es einen Ascheregen auf die ausgetrockneten Hügel und Villen und Anwesen in der Gegend gegeben. Das Feuer ist bislang nur zu 55 Prozent unter Kontrolle.

Nachlassende Winde hatten den Feuerwehrleuten am Montag und Dienstag eine kurze Atempause beim Kampf gegen die Flammen verschafft. Feuerwehrchef Mark Brown warnte jedoch, das "Risiko da draussen" sei noch nicht gebannt.

Der "Thomas"-Feuer genannte Brand ist der zweitschlimmste in der Geschichte Kaliforniens und hat bereits mindestens 110'000 Hektar Land zerstört, das entspricht in etwa der Fläche von Los Angeles. Nur das "Cedar"-Feuer richtete 2003 noch grösseren Schaden an.