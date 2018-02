Der Einschlag eines gigantischen Meteoriten von 10 Kilometern Durchmesser löschte vor 65 Millionen Jahren fast alles Leben auf der Erde aus. Nur wenige Lebewesen überlebten den Mega-Crash. Zu ihnen gehört der Knochenhecht.

Der mit scharfen Zähnen, grossen Augen und harten Schuppen ausgestattete Fisch schwimmt auch heute noch auf der Erde. Seine Familiegeschichte erstreckt sich also über mehr als 65 Millionen Jahre. "Man sieht es ihm an, er ist ein Urtier", sagt Thomas Jermann, Kurator des Vivariums im Zoo Basel, zum Regionalsender Tele M1. Im Zolli lebt der älteste bekannte Knochenhecht. Er ist 50-jährig. In der Wildnis leben die Tiere nicht länger als 20 Jahre. Angesichts seiner Familiengeschichte kann man ihn auch als lebendes Fossil bezeichnen.