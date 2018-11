In einem Tigerrudel hat man sich nicht immer nur lieb. Das hat Marc Zihlmann bereits am eigenen Leib erfahren müssen. «Eines Morgens war ich in der Anlage und es ist etwas umgefallen – eine der Tigerinnen ist erschrocken, wollte flüchten und hat mich voll angegriffen», erzählt er.

Zihlmann ist Betriebsleiter des Siky Park in Crémines, wo auch die Raubtiere aus dem Raubtierpark Subingen von René Strickler untergebracht sind. Und er ist die «Mutter» der neuesten Attraktion: drei junge weisse Tiger leben seit einer Woche im Klein-Zoo.

«Da muss man sich aufplustern»

Der Zoochef will sich in das Rudel der Jungtiere integrieren, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Deshalb lebt er mit ihnen im selben Raum. Dazu gehört für ihn auch, dass er bei den jungen Tigern schläft.

In brenzligen Momenten gehört es auch dazu, dass sich Zihlmann als Rudelchef behauptet. «Da muss man sich dann richtig gross machen, aufplustern und auch etwas laut werden.» Erziehung eben. Und wie ein Kind habe die junge Tigerin später versucht, sich zu entschuldigen und um die Zuneigung ihrer Bezugsperson zu werben.

Ab sofort können auch die Besucher die weissen Tiger von Crémines sehen. Allerdings jeweils nur eine Viertelstunde lang zwischen 11 und 16 Uhr. (smo)

Wie Siky-Park-Betriebsleiter Marc Zihlmann mit den Tigern sogar im selben Raum schläft und wie er mit ihnen kommuniziert, sehen Sie im ZüriInfo am Freitagabend, 30. November, um 18.20 Uhr auf TeleZüri.