Starkoch Gordon Ramsay – Erklärung überflüssig, oder? Zahllose Male hat er strauchelnde Restaurants wieder auf die Sprünge geholfen – und andere dem Untergang geweiht.

Raten Sie mal, was er von der hipsterigen Vorliebe, Essen auf so ziemlich allem ausser dem, was eigens dafür vorgesehen ist, zu servieren. Jap, die Antwort war Ende letzter Woche auf «Kitchen Nightmares» im US-Fernsehen zu sehen und verbreitet sich seither via Youtube.