Der Unfall ereignete sich an einem Bahnübergang im Ort Millas westlich von Perpignan. Der Regionalzug erfasste den Schulbus am Heck. Die französische Verkehrsministerin Elisabeth Borne sprach auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter von einem "schrecklichen Unfall".

Die Ministerin sowie Regierungschef Edouard Philippe und Vertreter der französischen Bahngesellschaft SNCF kündigten an, sich zum Unfallort zu begeben. Er liegt in den östlichen Pyrenäen, in der Nähe der Grenze zu Spanien.