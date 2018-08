Rund 100 Flüge und einige Zugverbindungen wurden gestrichen, wie örtliche Medien berichteten. Eine alte Frau brach sich am Vortag beim Sturz durch die Windböen das Bein. Auch drei weitere Menschen verletzten sich, hiess es.

Der 13. Taifun der Saison bewegte sich am Morgen (Ortszeit) langsam vor der Küste der Tokioter Nachbarprovinz Chiba entlang. Die Windgeschwindigkeiten nahe seinem Zentrum gab die nationale Wetterbehörde mit bis zu 180 Kilometern in der Stunde an.