Polizei in Wien mit Feuerwerkskörpern angegriffen

In der Silvesternacht sind Polizisten in Wien bei einem Grosseinsatz mit Feuerwerkskörpern angegriffen worden. Sie seien wegen Sachbeschädigungen im Stadtteil Favoriten der österreichischen Hauptstadt ausgerückt, wie die Polizei am Freitag berichtete. Dort hätten mehrere Personen mit Feuerwerkskörpern Mülltonnen, Zeitungsständer, Fensterscheiben und anderes beschädigt oder zerstört und dann auf die Polizisten gezielt.