Bereits hievten Regula Rytz (Grüne) und Ursula Schneider Schüttel (SP) das Thema im Bundeshaus auf die politische Agenda. Sie forderten den Bundesrat auf, im EU-Kampf gegen den Plastik-Wegwerfartikel mitzuziehen – vergebens. Dieser will derzeit nichts wissen von einem Verbot analog zur EU.

Er argumentiert damit, dass das Littering-Problem in der Schweiz im Gegensatz zu anderen Ländern klein sei. Plastikabfälle landen bei uns in der Regel in der Kehrichtverbrennung – und nicht in Flüssen oder im Meer. Damit stellen Einweg-Plastikartikel «in der Schweiz kein direktes Umweltproblem dar, sofern sie richtig entsorgt werden», wie Michael Hügi, Experte für Siedlungsabfälle beim Bundesamt für Umwelt (BAFU), zu watson sagte.

Dazu kommt: Die Menge der entsorgten Trinkhalme ist im Verhältnis zum gesamten Kunststoffverbrauch in der Schweiz laut BAFU «vernachlässigbar», ähnlich dürfte es sich mit anderen Wegwerf-Artikeln verhalten.

In seiner schriftlichen Antwort an Rytz und Schneider Schüttel ruft der Bundesrat die Wirtschaft jedoch dazu auf, freiwillig «bessere Wege» im Umgang mit Plastik zu suchen. Dabei verweist er explizit «auf den Erfolg der Branchenvereinbarung bei den Plastiksäcken».

Für eine solche Lösung spricht sich auch Konsumpsychologe Fichter aus: «Beschliesst die Politik ein Verbot, wird dies als Bevormundung verstanden. Dann droht ein Aufschrei nach dem Motto #FreeRöhrli.» Einen sanften Schubser, im Fachjargon «Nudging» genannt, wüssten manche Konsumenten hingegen sogar zu schätzen.