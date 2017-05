Ramen an jeder Ecke

Der Schweizer steht auf asiatische Nudeln. Kaum eröffnet ein neuer Asiate, stehen die Gäste Schlange und warten auch mal wochenlang auf einen Tisch. Wie im Restaurant Oki in Zürich oder in den beiden Japanern Ikoo und Miki Ramen. Auch das altehrwürdige «Sala of Tokyo» hat mit dem «Yume Ramen» neulich einen Ableger eröffnet. Zürich ist die Stadt der japanischen Nudeln. Doch auch in Bern ist ein Japaner gerade in aller Munde. Das Pop-up-Restaurant Mister Mori. Temporär bieten Markus Arnold und Tom Weingart Tokyo Cuisine an – und weil «Mister Mori» so beliebt ist, bleibt das Lokal noch bis zum 20. Mai offen.

Man könnte jetzt behaupten, die Betreiber haben ein Leichtes, weil der Schweizer ja ohnehin in Pasta verliebt ist. Man könnte es aber auch anders auslegen: Wir haben genug von typischen 08/15-Teigwaren mit dicken, mächtigen Saucen. Am Ende hat Pasta bei all den Gesundheits- und Ernährungs-Splins immer den faden Beigeschmack: Kohlenhydrate gleich Dickmacher! So löffeln wir die kalorienärmere Variante aus Fernost nur allzu gerne.

Es sind insbesondere Japaner, die sich gerade rasant vermehren. Sie wollen vor allem eines: Zeigen, dass die japanische Küche mehr ist als Sushi. Und so setzen die authentischen Klein-Restaurants auf traditionelle Gerichte, um sich von den Sushi-Ketten abzuheben. An vorderster Front wird mit Ramen und Udon gekämpft. Ramen gehören zur japanischen Esskultur. Obwohl es in Japan an jeder Ecke Ramen-Restaurants gibt, stehen Einheimische auch mal eine Stunde Schlange für eine Schale Nudelsuppe.

Die Nudeln aus Weizenmehl schwimmen in einer kräftigen Bouillon, begleitet werden sie etwa von Schweinefleisch, gebratenem Gemüse, Sojasprossen und einem gekochten Ei. Damit der Gast auch weiss, dass er das japanische Traditionsgericht bekommt, wird «Ramen» oftmals gleich in den Restaurant-Namen gepackt.

Der grosse, oder, besser gesagt, dicke Bruder der Ramen heisst Udon. Das sind weisse, dicke, Nudeln, die vom Aussehen und der Konsistenz her an Würmer erinnern, aber sehr lecker sind. Auch Udon- Nudeln werden in der Suppe oder in würzigen Saucen gereicht. Meist mit Lauch und frittierten Crevetten. Wer eine solche Energie-Suppe schlürft, wärmt Magen und Herz. Apropos Schlürfen. Der Geschmack eines Ramen- oder Udon-Gerichts entfaltet sich am besten, wenn man die Nudeln schlürft. Lautes Schlürfen gilt in Japan als Zeichen, dass es einem schmeckt.

Frische Ware aus der Region

Auch vietnamesische Kost steht gerade hoch im Kurs. In Zürich gilt das «Co Chin Chin» als Vorzeige-Vietnamese, ausgebucht seit der Eröffnung. Mit dem «Lucky Dumpling» an der Langstrasse will Besitzerin Ting Min Liu mit ihren handgemachten Teigtaschen eine «andere» Küche Chinas vermitteln. Sie hat ins Schwarze getroffen, denn Teigtaschen schmecken den meisten.

Zwei Dinge haben alle neuen Asiaten gemein. Erstens ist ihre Einrichtung genauso so schlicht wie ihre Küche. Weniger ist mehr. Die Karten sind nicht üppige Bild-Bänder mit in Plastik gefassten Seiten und Nummern vorne dran, wie wir sie aus früheren Zeiten kennen. Zweitens: Genauso wichtig wie die japanische Kochkunst ist die Schweizer Fleisch-Qualität. So heisst es etwa: «Only Swiss pork, chicken and eggs are used.»

Die frische Ware möchte Frau und Herr Möchtegern-Exot dann doch ganz gerne aus der Region. Das lässt sich ja heute Gott sei Dank bestens vereinen. Asia-Küche mit Schweizer Schwein. Aber die Schärfe immer schön «European Style».