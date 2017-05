Betroffen sind fünf Klassen des Berufsbildungszentrums Wirtschaft, Informatik und Technik (BBZW) an den beiden Standorten Willisau und Sursee. Diese fünf KV-Klassen mit E-Profil müssen den Französischtest im Juni ein zweites Mal ablegen.

Vor der offiziellen Prüfung vom 3. Mai hatte die Schule in Sursee eine Trainingsprüfung durchgeführt. Dabei sei versehentlich der Test verwendet worden, die für die richtige Prüfung vorgesehen gewesen war, teilte die Dienststelle Berufs- und Weiterbildung am Mittwoch mit.

Auf das Versehen aufmerksam geworden waren die Lehrer, weil die Schüler den Lapus bemerkt hatten und dies herum erzählten. Sie seien happy gewesen, aber nur für kurze Zeit, sagte Christof Spöring, Leiter der Dienststelle Berufs- und Weiterbildung, auf Anfrage.

Auf eine Korrektur der Prüfung ist verzichtet worden. Wie gut die KV-Lernenden diese absolviert haben, ist somit nicht bekannt.

Die Prüfung wiederholen müssen nicht nur die KV-Klassen mit E-Profil in Sursee, sondern auch die in Willisau. Grund dafür ist, dass die Trainingsprüfung auch in einem Klassen-Chat thematisiert worden war.