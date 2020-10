Naturschützer in Kenia besorgt über Kilimandscharo-Brand

Er ist stellvertretender Leiter der Tsavo Conservation Area, einer Gruppe von Naturschutzgebieten im Südwesten Kenias an der Grenze zu Tansania. Man sei über den Brand am Kilimandscharo, der direkt an der Grenze zu Kenia liegt, besorgt. "Wir beobachten die Lage genau."

In Tsavo sei man für grosse Brände gewappnet, sagte Njue der Deutschen Presse-Agentur. In der Trockenzeit kommt es dort demnach jedes Jahr zu Bränden. In diesem Jahr seien sie aber besonders schlimm gewesen, weil es nach einer aussergewöhnlich starken Regenzeit besonders viel Vegetation gegeben habe, die dann leicht brannte.

Der Grossbrand war am Sonntag aus bislang unbekannten Gründen an der Südflanke des 5895 Meter hohen Kilimandscharos ausgebrochen und hat seitdem nach offiziellen Angaben mindestens 28 Quadratkilometer Heidefläche zerstört. Die Höhe und der teilweise nur schwer erreichbare Brandherd gestalten die Löscharbeiten schwierig. Bergsteiger berichteten von extrem schweren Bedingungen auf dem Berg, von Rauchwolken und abgebrannten Hütten. Viele entschieden sich für den Abstieg. Der Tourismusminister Hamisi Kigwangalla teilte allerdings am Donnerstag mit, das Bergsteigen im Kilimandscharo-Nationalpark werde "wie gewohnt fortgesetzt".