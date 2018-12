Was nach Stammkneipen-Gepolter klingt, hat ein Moderator während der Darts-WM tatsächlich so ins Mikrofon gesagt:

Ich bin kein Freund von diesem Zirkus, ich weiss nicht, was das soll, zwei Damen bei einem professionellen Darts-Turnier aufzunehmen.

Noch bis am 1. Januar buhlen derzeit die 96 besten Darts-Spieler der Welt in London um den begehrten Titel – darunter auch die Engländerin Lisa Ashton und die Russin Anastasia Dobromyslova. Erstmals überhaupt wurden zwei der WM-Startplätze für Frauen reserviert. Bereits im Vorfeld sorgte das für Diskussionen. Am Montag tat ein Moderator dann seinen Unmut über die Frauen vor laufender Kamera kund.