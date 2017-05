Der Abrissbagger ist am Sonntag von der Stadtverwaltung Baltimore notfallmässig an die E. Fort Avenue 212 bestellt worden. Nachbarn hatten eine sich biegende Aussenwand eines Eckhauses festgestellt sowie einen Riss in der Zwischenwand zum angrenzenden Haus, wie die «Balitmore Sun» berichtet. Experten der Stadt veranlassten den unverzüglichen Abriss von Haus Nr. 212.

Als der Bagger sich ins Gemäuer frass, war auch Gary Trakhman unter den Schaulustigen. Trakhman wohnt vis-à-vis und filmte den Abriss. Und er filmte auch, wie statt Haus Nr. 212, zuerst Haus Nr. 214 in sich zusammenbrach.

Es ging alles ganz schnell. Plötzlich kippte ein Teil der Mauer von 212 auf das Dach des Nebenhauses und riss den ganzen oberen Stock ein. Der Schauplatz war von einem Moment auf den anderen in eine gewaltige Staubwolke gehüllt, den Zuschauern entfuhren ungläubige Flüche.

Willkommener Verlust

Verletzt wurde niemand, die Stadtverwaltung untersucht nun zusammen mit der Firma, die den Abbruch vollzog, was schief gegangen ist.

Den Besitzer des unabsichtlich zerstörten Hauses schmerzt der Verlust laut der «Baltimore Sun» nicht gross. Er habe das Haus gekauft, um es abzureissen und als Einfamilienhaus wieder neu aufzubauen. (smo)