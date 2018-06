Mindestens 70 Menschen wurden bei dem Vulkanausbruch getötet, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. In einem Krankenhaus in Guatemala-Stadt erlag ein achtjähriger Knabe seinen schweren Verbrennungen. "Leider haben wir unseren lieben Patienten verloren", sagte Spitaldirektor Edwin Bravo. Der Knabe hätte kurz darauf zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik in die USA gebracht werden sollen.

In den Spitälern in der Hauptstadt und in Escuintla kämpften die Ärzte weiter um das Leben der Verletzten, die zum Teil Verbrennungen dritten Grades erlitten.

Zwei Dörfer zerstört

Unterdessen setzten Feuerwehrleute, Soldaten und Sanitäter die Bergungsarbeiten an den Hängen des Berges fort. Zwei Ortschaften wurden weitgehend zerstört. Auf der Suche nach weiteren Opfern gruben sich die Rettungskräfte am Dienstag durch Asche, Schlamm und Geröll. Mit Baggern wurden die Zufahrtsstrassen freigeräumt.

Er gehe davon aus, dass die Energie des Vulkans weiter sinken werde, sagte der Direktor des guatemaltekischen Instituts für Vulkanologie, Eddy Sánchez, bei einer Pressekonferenz. Der Vulkan sei generell jedoch aktiver als sonst. Bei den Eruptionen treten sehr heisse Gase aus, wie Sánchez sagte.

Das Forensische Institut des Landes identifizierte bislang 17 Todesopfer. Die weiteren Toten wurden in Leichenhallen gebracht, um dort ihre Identität festzustellen, wie der Institutsleiter Fanuel García mitteilte. Dazu seien zwei mobile Einheiten jeweils rund 60 Kilometer südlich von der Hauptstadt Guatemala-Stadt eingerichtet worden. Die ersten Opfer des Ausbruchs wurden bereits beigesetzt.

Ausländische Ärzte helfen

Die Einsatzkräfte des lateinamerikanischen Landes arbeiteten ohne Pause, um den Betroffenen zu helfen, teilte die Regierung auf Twitter mit. Aus mehreren Ländern sei Hilfe durch Ärzte angeboten worden, sagte der guatemaltekische Vizepräsident Jafeth Cabrera. Die Tore des Landes stünden dafür offen, erklärte der Politiker.

Das katholische Hilfswerk Caritas richtete drei Notunterkünfte ein. "Diese Naturkatastrophe hat ausgerechnet zwei der ärmsten und abgelegensten Dörfer der Region am schwersten getroffen", sagte der Referatsleiter für Lateinamerika, Claudio Moser. "Das Hauptaugenmerk unserer Helfer vor Ort gilt derzeit der Ortung der unzähligen Verschwundenen."

Papst Franziskus sprach den Opfern sein Beileid aus. Das katholische Kirchenoberhaupt wolle den Angehörigen, die den Verlust ihrer Liebsten beklagen, Trost spenden und den Hilfskräften spirituell beistehen, hiess es in einer von der päpstlichen Nuntiatur in Guatemala verbreiteten Botschaft.

Seit 2002 vermehrt aktiv

Der Feuervulkan südwestlich von Guatemala-Stadt war am Sonntag ausgebrochen, die Lavamassen schlugen eine Schneise der Zerstörung durch die Siedlungen an den Hängen. Präsident Jimmy Morales erklärte den Notstand, um schneller Hilfe in das Unglücksgebiet bringen zu können. Der Vulkan war am Montag weiter aktiv, allerdings mit verminderter Intensität, wie das Vulkanologische Institut berichtete.

Der Volcán de Fuego ist einer von drei aktiven Vulkanen in dem mittelamerikanischen Land. Seit 2002 zeigt der etwa 3700 Meter hohe Berg wieder eine verstärkte Aktivität. Erst im Mai war der Vulkan ausgebrochen und hatte eine Schlammlawine ausgelöst.