Der amerikanische Philosoph Thomas Nagel hat ein Buch mit dem Titel «What is it like to be a Bat» (dt. «Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?») geschrieben. Seine Antwort: Wir können es nicht wissen, weil wir keine Fledermäuse sind. Jetzt sind Männer und Frauen natürlich nicht so unterschiedlich wie Menschen und Fledermäuse – aber offensichtlich führen unterschiedliche Deutungsmuster, unterschiedliche Wahrnehmungsweisen oft zu schwerwiegenden Missverständnissen und Verletzungen. Also müssen wir das Spiel «What is it like to be ...» spielen, um sich in die Position des oder der anderen hineinzuversetzen. Umso fataler ist, dass der gegenwärtige Metoo-Diskurs rein im Modus der Anklage geführt wird.

In der Schweiz machte der Fall des bekannten Journalisten Werner de Schepper Schlagzeilen, der in Führungspositionen jahrelang Frauen belästigt haben soll. Alle Aussagen von Betroffenen erfolgten anonym, die Rede ist von «leichten Vorfällen» ohne strafrechtliche Konsequenzen. Der «Tages-Anzeiger» veröffentlichte die Recherche – mit der Begründung, dass de Schepper eine öffentliche Person und die Vorwürfe sehr zahlreich seien. Sie sind auch Journalistin – hätten Sie die Story veröffentlicht?

In Deutschland haben wir ganz ähnliche Fälle. Ich halte dieses Vorgehen für äusserst problematisch. Auf diese Weise werden Existenzen vernichtet, ohne dass auch nur ansatzweise eine Schuld bewiesen wäre. Wenn einer Mitarbeiterin die Art, wie ein Chef mit ihr umgeht, nicht gefällt, kann sie sich wehren. Handelt es sich um strafrechtlich relevante Übergriffe, kann sie zur Polizei gehen. Dass wir aber Menschen an den Pranger stellen, weil uns die Art ihres Umgangs nicht gefällt, grenzt an Fundamentalismus.

Auch der Fall Weinstein flog erst auf, weil sich viele Frauen zusammengetan haben und über das Erlebte sprachen.

Natürlich ist es ein Segen, dass ein Mann wie Weinstein entmachtet wurde. Aber wenn Männer von ihrer Arbeit freigestellt und Künstler ihre Bilder nicht mehr ausstellen dürfen, weil Frauen behaupten, von ihnen belästigt worden zu sein, gerät unsere Demokratie in eine gefährliche Schieflage.

Warum?

Weil hier Konsequenzen ohne rechtliche Grundlage gezogen werden. Weil ein Staat seine Bürger zwar vor Gewalt schützen muss, aber nicht vor jeder Verletzung, nicht vor jeder Unannehmlichkeit, nicht vor jeder verbalen Übertretung. Schon jetzt hat MeToo zur Folge, dass an Institutionen Sprechstunden nur noch bei geöffneter Tür stattfinden. Sicherheit vor Privatsphäre? Wer das will, will den Überwachungsstaat.