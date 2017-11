Aufregung in Nischni Nowgorod: In einem ruhigen Wohnquartier der fünftgrössten russischen Stadt an der Wolga sorgt ein spezielles Haustier für Diskussionen. Die Überwachungskamera im Eingangsbereich eines Wohnblocks hat einen Bewohner aufgezeichnet, der mit einem Leoparden an einer dünnen Leine das Gebäude verlässt. Richtig gelesen: L-E-O-P-A-R-D.

Und nein, schlechte Sprüche à la «Daily Business in Russland» sind nicht angebracht, denn bei den Nachbarn kommt das gar nicht gut an. Gegenüber Lokalmedien beanstanden sie nicht nur, dass der Mann seine Wildkatze nur an einer einfachen Leine und ohne Maulkorb spaziere führe.

Insbesondere, dass er um den Kinderspielplatz vor dem Haus keinen Bogen mache, sorgt für Verärgerung. Im lokalen TV-Sender «setinn.tv» zeigt ein Anwohner die grossen Pfotenabdrücke im Sandkasten. Man ist besorgt, die Wildkatze könnte sich vom Besitzer losreissen und spielende Kinder angreifen.