Klaas Heufer-Umlauf hat für seine ProSieben-Show «Late Night Berlin» auf den Cannstatter Wasen in Stuttgart genau das ausprobiert. Zunächst hat der Entertainer auf dem Festgelände Leute befragt, was sie momentan am meisten beschäftige. Pflegenotstand, Sexismus und die humanitäre Katastrophe im Mittelmeer waren die Antworten.

Hier der ganze Text des Songs:

«Hodi odi ohh di ho di eh. Unsere Heimat, was wird hier gemacht. Meetoo hat scheinbar nichts gebracht. Gleiche Arbeit – weniger Lohn, zu wenig Frauen in Führungspositionen. Der Chef sagt: Jetzt gib doch Ruh, das war doch schon immer so. Nur Männer sind CEO, und schaun’ dir auf den Po. Sexismus ist überall, und das kotzt uns an. Und dagegen sing wir diesen Song. Sexismus ist überall und das kotzt uns an. Dagegen singen wir jetzt diesen Song. Hodi odi ohh di ho di eh.

Ein alter Mann hat einen Unfall gehabt. Doch die Pflegerin kommt nur einmal am Tag. Er fragt sie, was ist mit dem Verband? Sie sagt nur Pflegenotstand. Pflegenotstand, wo kommt das her? Warum verdienen die nix, die Arbeit ist doch schwer. Ich glaube nur Pflegenotstand, das muss gar nicht sein. Darum stimmt jetzt alle mit ein. Hodi odi ohh di ho di eh.

The Nazis are back, hetzen Flüchtlinge weg. Machen Hitlergruss und sagen, sie sind nicht rechts. Andere hauen, und der Mob schlägt zu. Maassen leugnet’s im Interview. Wir lassen Menschen ertrinken, von nem Schlepperboot. Sie fliehen aus ihrer Heimat zu uns in den Tod. Ich weiss nur, das darf nicht sein, das ist eine Sauerei. Singt mit, wenn ihr dagegen seid. Was soll denn all dieser Hass, sogar im Bundestag. es macht doch alles mehr Spass, wenn man sich dabei mag. Die haben Hass und wir unser Bier. Hebt hoch das Glas, das Volk sind doch wir. Hodi odi ohh di ho di eh.»

(cma)