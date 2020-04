Keine Grossveranstaltungen in Norwegen im Sommer

Wie Kulturminister Abid Raja am Samstag in Oslo bekanntgab, will die Regierung einen Beschluss zu Events mit weniger als 500 Teilnehmern am nächsten Donnerstag verkünden.

Die Festivalveranstalter in Norwegen hatten neben anderen Organisatoren eine klare Ansage der Behörden gefordert. Für den Profifussball im Heimatland von BVB-Stürmer Erling Haaland bedeutet die Verlängerung der Massnahme, dass es zu Beginn der neuen Saison definitiv keine Begegnungen der oberen Fussballligen vor grösserem Publikum im Stadion geben wird.

Bislang sind in Norwegen knapp 7500 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. 193 Menschen mit Covid-19-Erkrankung sind in dem skandinavischen Land bisher gestorben.