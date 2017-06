Rund zwei Monate später, wenn das Grün der Savanne hier kahlgefressen, die grüne Vegetation dem Sand gewichen ist und die Elefanten nicht mehr genug Nahrung finden, werden viele weiterziehen, manche Tausende Kilometer weit ins benachbarte Botswana. Wenn der junge Elefantder zirka ein Jahr alt ist, Glück hat, heilt der Knochenbruch bis dann so gut aus, dass er dem Tempo der Herde folgen kann. Falls nicht, bedeutet das für ihn das Todesurteil.

Nur die Mutter wird bei ihm bleiben

"Er wird zurückfallen", erklärt Leo. "Nur seine Mutter wird bei ihm bleiben." Und genau das ist das Problem. "Sie allein wird ihn gegen ein Rudel Löwen nicht verteidigen können."

Dem jungen Elefanten droht damit ein brutales Schicksal. Für die Löwen käme die leichte Beute dagegen gelegen. Nur 500 bis 600 von ihnen leben zurzeit im Nationalpark. Elefanten dagegen gibt es hier 45'000. Vor 15 Jahren waren es noch 20'000.

Philpp Zimmermann, Redaktor az Online, reiste auf Einladung von Knecht Reisen nach Simbabwe. Die Reisereportage folgt in den nächsten Wochen in der «Schweiz am Wochenende».