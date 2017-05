Die Kinder wurden unter dem schweren Plastik begraben, zwei haben sich dabei verletzt und mussten ins Spital gebracht werden, wie CBS 12 berichtete.

Der Vorfall ereignete sich bereits vor etwas mehr als einer Woche, doch für den schlecht gelaunten Übeltäter hätte er noch ein Nachspiel haben sollen. Hätte.

Mit Video auf Tätersuche

Nachdem einer der Partygäste festgestellt hatte, dass das Stromkabel aus der Steckdose in der Hauswand gezogen worden war, sichtete die Familie nämlich die Videos ihrer Überwachungskameras.

Und siehe da: Die Kameras hatten nicht nur festgehalten, wie die Hüpfburg in sich zusammenfiel, sondern auch, wie ein Mann von rund 60 Jahren auf einer anderen Seite des Hauses den Stecker zog.

Erste Attacke an Weihnachten

Sie stellten das Video auf Youtube, in der Hoffnung, er könne so entlarvt werden. Laut CBS 12 hat auch die Polizei die Gegend nach dem Mann abgesucht und an die Türen in der Nachbarschaft geklopft. Doch weder das eine noch das andere führte bisher zum Ziel. Der «schlechte Nachbar» konnte bis jetzt nicht identifiziert werden.

Die Kameras hatte die Familie übrigens nach der ersten nachbarschaftlichen Attacke an Weihnachten installiert: Damals hatte jemand hatte die Lichterkette gekappt. (smo)