5. Akt: Fortsetzung folgt ...

Der Hotelier, der auf TripAdvisor für sein Etablissement in Dublin immerhin 41/2 von 5 Punkten erhält, bekommt in den Kommentaren und Umfragen in der englischen Presse deutlich mehr Support als Darby. Sogar auf dem Web-Portal Bathchronicle.co.uk – also in der Heimatstadt der Influencerin – stellen sich in einer Umfrage nur etwa 13 Prozent auf ihre Seite.

Doch Darby erhält nach wie vor auch Unterstützung. Auf Youtube kursieren Videos, in denen Stenson beschuldigt wird, er wende selber die Methoden an, die er Darby vorwerfe: