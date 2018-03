Deutschland rückte im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz auf Nummer 15 vor. Für den "World Happiness Report" wurden in 156 Ländern Faktoren wie Wohlstand, Lebenserwartung, Korruption und Freiheit untersucht.

Die unglücklichsten Menschen leben demnach alle in afrikanischen Staaten - mit Burundi als Schlusslicht.

Das erste Mal wurde in dem Bericht auch die Zufriedenheit von Einwanderern in den jeweiligen Ländern untersucht. Das Ergebnis: In Finnland leben auch die glücklichsten Migranten.

Der Bericht wird seit 2012 vom Uno-Netzwerk für Nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Solutions Network) zusammengestellt.