Es ist jetzt schon kalt und es wird noch schlimmer: Ab Sonntag fallen die Temperaturen mindestens auf minus 5 bis minus 10 Grad. Stirnband oder Kappe, Halstuch und eine warme Jacke sind ein Muss. Doch was gibt es sonst noch für Tricks, um sich vor der Kälte zu schützen?

Melkfett für die Haut

Eisiger Wind und trockene Luft lassen die Haut schnell rissig werden. Dagegen hilft beispielsweise Melkfett. Die besonders fettreiche Salbe verwenden nicht nur Landwirte für die Zitzen der Kühe. Auch Menschen können damit ihre Haut schützen. Die Creme lässt die Kälte weniger durch die Haut eindringen und hält diese gleichzeitig schön geschmeidig. Das ist vor allem bei Kindern wichtig, deren Haut besonders empfindlich ist.

Das Fett eignet sich übrigens auch für Hundepfoten, deren Ballen bei frostigen Temperaturen auf Risse anfällig sind. Hundehalter sollten deshalb nach dem Spaziergang die Pfoten mit warmen Wasser abspülen, um allenfalls das Streusalz zu entfernen und danach die Ballen an den Pfoten ihres Lieblings mit Melkfett eincremen. Effektiv sind auch Hundeschuhe.

Vorsicht beim Spazieren im Schnee: Der Hund sollte nicht zu viel Schnee fressen, da dies eine Magenschleimhaut-Entzündung (Gastritis) auslösen kann.

Natürlich kann man jede fettende Salbe verwenden. Doch Melkfett ist nicht nur günstig, sondern bleibt auch besonders lange auf der Haut. Erhältlich ist das Fett beispielsweise in der «Landi», in Drogerien oder in Apotheken.

Geht es an die Sonne, darf man auch im Winter die Sonnencrème nicht vergessen. Diese sollte man vor dem Melkfett auftragen und einwirken lassen. Mit einer fettenden Lippenpomade kann man ausserdem die Lippen und die Naseneingänge schützen.

Kleidung – von atmungsaktiv bis Zwiebelschalenprinzip

Die äusserste Schicht sollte winddicht sein. Darunter trägt man am besten eine weitere Jacke, vorzugsweise aus Daunen und Baumwolle – denn das hält besonders warm. Metallteile wie der Reissverschluss sollten nicht direkt auf der Haut liegen, da sie anfrieren könnten. Auch sollte man die kalte Haut nicht mit Reiben versuchen zu erwärmen, da dies Hautschäden verursachen kann.

Besonders bei kleinen Kindern ist es schwierig zu erkennen, wie viel Kleidung warm genug ist. Wird die Haut blass, oder Hände, Füsse und Lippen bläulich, sind das erste Anzeichen von Unterkühlung. Mit Körperkontakt kann man die kalten Hautstellen langsam aufwärmen. Beispielsweise, in dem man die Händchen des Kindes unter die eigene Achselhöhle hält und sie danach in lauwarmes Wasser taucht. Bei steifer, gelblicher oder geschwollener Haut oder wenn sich Blasen gebildet haben, sollte man schleunigst zum Arzt.

Wasserdichte, gefütterte Schuhe sind wichtig. Sie sollten mindestens knöchelhoch sein, damit kein Schnee eindringt und die Füsse schön warm bleiben. Die Sohlen sollten zudem ein dickes Profil haben.

Die warme Kleidung bringt aber auch Nachteile: Bewegt man sich, schwitzt man schnell. Bleibt die Feuchtigkeit auf der Haut, beginnt man bald zu frieren. Dagegen hilft atmungsaktive Unterwäsche, welche die Feuchtigkeit nach aussen transportiert. Solche Funktionskleidung ist übrigens bereits für Kleinkinder erhältlich.

Wie eine Zigarre helfen kann und weshalb eine Kappe besonders wichtig ist, sehen Sie im Beitrag von «TeleM1»: