Was in diesem Überwachungsvideo aus einem Warenlager passiert, ist kaum zu glauben. Ein Gabelstapler touchiert eines der haushohen Gestelle und löst eine gewaltige Kettenreaktion aus: Ein Gestellt nach dem anderen liegt innert Sekunden in Trümmern.

Gemäss Zeitstempel im Bild ist das Video bereits vor mehr als einem Jahr aufgenommen worden. Doch jetzt taucht es plötzlich mit hoher Frequenz in den sozialen Medien auf. Es ist unklar, wo es aufgenommen worden sein soll und ob es überhaupt echt ist. Auch ist nicht überliefert, ob bei dem tragischen Unfall Menschen verletzt oder getötet worden sind.