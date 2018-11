Kartentricks sind eigentlich nicht sonderlich spektakulär – Eric Chien sieht das anders. Der US-Amerikaner gewann in diesem Jahr die Magie-Weltmeisterschaften, und zwar nicht mit verschwindenden Löwen oder zersägten Jungfrauen...

In seiner sechsminütigen Routine zeigt Chien direkt eine ganze Reihe von Kartentricks. Das Video wurde für die Weltmeisterschaften des Internationalen Verbands Magischer Gesellschaften (FISM) aufgezeichnet, die nur alle drei Jahre stattfinden.

In verschiedenen Kategorien nehmen dort zahlreiche Magier an der WM teil – das «Close-up»-Event, also das Vorführen von Illusionen aus nächster Nähe, gehörte zu den Paradedisziplinen der Magie-WM in Busan (Südkorea).

Chiens Illusionen sind bewusst simpel gehalten: Mit einem Band trennt er den vor ihm stehenden Tisch in zwei Hälften ab und beginnt dann in kaum zu fassender Geschwindigkeit mit seinen Kartentricks.

Nehmen Sie sich sechs Minuten Zeit und lassen Sie sich verzaubern: