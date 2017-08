«Und welche Klischees kennst du?» fragt McDonald's die User auf Facebook. Passend dazu erscheinen in der personalisierten Werbung Vorurteile zum jeweiligen Wohnkanton. So wollte der Fastfood-Riese von unserer Redaktorin Maria Brehmer wissen: «Sind Solothurner, die noch nie in Olten umgestiegen sind, immer noch Solothurner?» Und: «Sind Solothurner, die noch nie auf dem Weissenstein waren, immer noch Solothurner?»

Mit den Werbesprüchen soll für den neuen Big Mac mit Bacon geworben werden – frei nach dem Motto: Ist ein Big Mac mit Bacon immer noch ein Big Mac?

Die philosophischen Fragen wollen irgendwie aber nicht so recht zum Fastfood passen. Auch die Aargau-Klischees sind plump wie ein matschiges Hamburger-Brötli – obwohl weder weisse Socken noch Rüeblitorten Erwähnung in den Werbe-Fragen finden. Die erste lautet: «Sind Aargauer, die 'nöd' sagen, immer noch Aargauer?»