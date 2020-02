Am Istanbuler Flughafen Sabiha Gökcen ist am Mittwochabend ein Flugzeug der Gesellschaft Pegasus von der Landebahn abgekommen und hat Feuer gefangen. Vom Verkehrsministerium hiess es, es habe keine Todesopfer gegeben. Demnach waren 177 Passagiere an Bord.