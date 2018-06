Mack kommt auch auf «Die Piraten von Batavia» zu sprechen. Beim Grossbrand wurde die Attraktion komplett vom Feuer zerstört. Bei dieser Anlage, 1987 erbaut, unternahmen die Gäste eine Bootsfahrt. Sie führte zu einem Piratenüberfall auf eine indonesische Hafenstadt – und damit in die niederländische Kolonialzeit zurück.

Die Kultbahn ist beliebt, gerade bei Familien. Tausende Europapark-Besucher hoffen auf einen Wiederaufbau, manche sogar in der ursprünglichen Version. Allein der Facebook-Gruppe "Rettet die Piraten in Batavia" zählt schon fast 9000 Mitglieder.

Wie beliebt die Piraten sind, weiss auch Mack. "Unser Herz hängt auch am holländischen Dorf. Unser Herz hängt an der Piratenfahrt." Ein deutliches Signal an ihre Fans, die wohl damit rechnen können, dass die Attraktion wieder aufgebaut wird, auch wenn noch nicht klar ist, wie fest sie an die ursprüngliche Version erinnern wird.