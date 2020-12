Elf Aufsteller und Tipps: So wird der Corona-Dezember nicht ganz so schrecklich

prev next

Weihnachtsmärkte fallen reihenweise den Coronamassnahmen zum Opfer. Doch aufs Glühwein-Trinken müssen wir nicht verzichten. Und endlich kann das klebrig-süsse Getränk in Ruhe genossen werden, ohne dass wir ständig einer vorbeihastenden Meute ausweichen müssen, um den Becherinhalt nicht zu verschütten. Alternativ: Glühwein zu Hause ausprobieren. Drei einfache Rezepte finden Sie hier.

Schneit es bis in tiefe Lagen, verwandelt sich selbst der Hausberg in ein Schlittel-Paradies und auch Erwachsene werden wieder zu Kindern. Wann haben Sie zuletzt einen Schnee-Engel gemacht, einen Schneemann gebaut oder eine Schneeballschlacht angezettelt? Das geht auch mit Abstand!

Bereits während des Lockdowns im Frühling nutzten viele Schweizer die freie Zeit, um sich die Kochschürze umzubinden. Der Vorteil jetzt: Der Sommer steht nicht vor der Tür. Nachschlagen ist erlaubt. Und wenn sich am nächsten Morgen der Bauch über dem Hosenbund wölbt: Mit einem dicken Wollpulli kaschieren. Oder, falls im Homeoffice, die Hose einfach mal weglassen – beim virtuellen Geschäftsmeeting fällt das niemandem auf.

7. Weihnachtsguetzli backen

In der Adventszeit läuft der Ofen heiss. Der Duft von Zimt oder Anis liegt in der Luft. Haben Sie genug von Mailänderli, Chräbeli und Co.? Alternativ können Sie auch einmal traditionelle Weihnachtsguetzli aus anderen Ländern ausprobieren. Zum Beispiel die schwedischen Pfefferkuchen «Pepparkakor», wie sie Pippi Langstrumpf bäckt.