Erst kurz vor Litwinenkos Tod fanden die Ärzte die Ursache für sein qualvolles Siechtum: Im Urin des Todkranken stellten sie eine hohe Dosis des Isotops Polonium-210 fest. Das chemische Element ist radioaktiv; bei seinem Zerfall gibt es Alphastrahlung ab, die aus Heliumkernen besteht.

Wer immer Litwinenko vergiftete – die britische Polizei, und nicht nur sie, glaubt an einen Mord im Auftrag des Kremls –, musste sich nicht vor dem Polonium-210 fürchten. Alphastrahlung durchdringt die Haut nicht. Erst wenn das Isotop in den Körper gelangt, zum Beispiel über das Essen, zerstört die Strahlung Körperzellen. 0,1 Mikrogramm – ein Staubkorn ist so gross – reichen: Der Vergiftete stirbt an der Strahlenkrankheit.