Cameron und Zabu hätten in freier Wildbahn nie zueinander gefunden. Der Löwe und das weisse Tigerin-Weibchen wurden in einem Wanderzoo in New England geboren. Ein ungemütlicher Ort für die Tiere – sie wurden in winzigen Käfigen gehalten und von den Touristen für Fotos herumgereicht. Die Besitzer hofften, es würde Nachwuchs geben, sogenannte Ligers. Diese existieren in freier Wildbahn nicht, weil Tiger und Löwen grossmehrheitlich auf verschiedenen Kontinenten leben. Als Touristenattraktion sind sie aber sehr beliebt.