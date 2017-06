Drohnen sind in Mode: Seit 2015 schnellen die Verkäufe in der Schweiz regelrecht in die Höhe. Aber es ist bereits weit mehr als nur eine lustige Freizeitbeschäftigung. Inzwischen gibt es Wettkämpfe – ja gar Europa- und Weltmeisterschaften.

«Drone Racing» nennt sich die Sportart, die sich langsam aber sicher auch in der Schweiz zur Trendsportart mausert.

Die Piloten jagen ihre Drohnen über einen Parcours, an den ferngesteuerten Flugobjekten ist eine Action-Kamera montiert, die die Bilder direkt auf ihre Brillen überträgt. First Person View Racing, kurz FPV Racing, also Rennen aus der Ego-Perspektive, nennt man das.

Wie ein wildgewordenes Insekt sausen die Drohnen mit bis zu 120 Stundenkilometer durch die Luft, machen Loopings und spektakuläre Manöver.

Regionale Drohnen-Piloten sind top

Am Pfingstwochenende war der Champs Elysées in Paris in der Hand der Drohen – respektive die Luft über (und unter) der Avenue.