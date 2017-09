Erst machte er sich im Internet über Pflanzen schlau, dann rief er die Polizei: Ein 15-Jähriger aus Deutschland hat seine Mutter bei der Polizei verpfiffen, weil sie seiner Ansicht nach Cannabis im Garten anbaute.

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, bestätigte sich der Verdacht des Sohnes bei einer Kontrolle in St. Leon-Rot in der Nähe von Heidelberg: 19 Cannabispflanzen mit einer Grösse von bis zu 1,5 Metern gediehen "durch Mamas Pflege prächtig im Garten", wie es hiess.

Die Mutter zeigte sich wenig erfreut über die folgende Ernte von amtlicher Seite sowie von den Internetrecherchen ihres Sohnes. Da sie nicht zu beruhigen war, mussten die Beamten den 15-Jährigen zu seiner eigenen Sicherheit mit auf den Polizeiposten nehmen und das Jugendamt einschalten.

Bis auf weiteres wurde der Teenager dann in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht. Gegen die Frau wird nun wegen Drogenbesitzes ermittelt.