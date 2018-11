Der bewundernswerte Überlebenskampf des kleinen Bären sorgt weltweit für Begeisterung. Das Video, das von dem kanadischen TV-Star Ziya Tong auf Twitter gepostet wurde, ist inzwischen 13,5 Millionen Mal angeschaut worden.

Zwar können wir uns in Sachen Kampfgeist sicher eine Scheibe bei dem Kleinen abschneiden, jedoch muss an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass die Drohne, mit der die Szene aufgenommen wurde, vermutlich nicht ganz unschuldig an dem Drama war

Denn als die Drohne sich der Bärenmutter nähert, gibt diese eine Drohgebärde von sich, woraufhin das Junge erneut abstürzt. (viw)