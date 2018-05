«Wer wird Millionär»-Kandidat Christoph Lang sitzt in der Klemme. Er weiss bei der 16'000-Euro-Frage nicht mehr weiter. Moderator Günther Jauch will vom 31-Jährigen wissen: «Welchen Begriff findet man in zahlreichen Produktebeschreibungen von BHs?»

A. Ringerrücken

B. Tennisarm

C. Golfschulter

D. Gewichtheberbrust

Einen Jocker darf der Kandidat beim Zocker-Special erst ab der 32'000-Euro-Frage einsetzen. «Ich hab eine Weile Golf gespielt, dabei aber nie einen BH getragen», witzelt Christoph Lang laut Bild.de.