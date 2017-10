Okay, wie viele Einwohner hat Thailand schon wieder? Richtig! 69,1 Millionen! Elena und Carolin haben am richtigsten geraten! Sie lagen zwar knappe 35 Millionen Einwohner unter der richtigen Antwort, aber hey, die anderen lagen noch danebener. So ist das Leben: Ein Spiel, bei dem man auch mit kreuzfalschen Antworten weiterkommt.

Aber tun wir mal, was Joel so gerne macht. Halten wir mal inne. Gehen wir in uns und fragen uns: Angenommen, wir hätten so dermassen von nichts eine Ahnung wie Elena, Carolin und die andern Ladies, wie sähe es denn in uns eigentlich aus? Genau! Leer!

Nämlich leer wie der Sarg des Grafen Dracula bei Nacht. Wie eine Pouletverpackung ohne Poulet. Eine Nuss ohne Kern. Eine Flasche ohne Bier.

Leute, jetzt mal ehrlich, wie fühlt ihr euch nach dieser Folge «Bachelor»? Ähnlich leer? Ich kann mir nicht helfen, ich fand's zombiemässig grausig. Da waren willenlose Menschen, die beim Kofferpacken den Charakter zuhause vergessen hatten. Sie sprachen Texte, die ihnen offenbar andere Menschen geschrieben hatten und die ihnen so ungelenk aus dem Mund krabbelten wie beinamputierte Spinnen.

Leider hatten sich ausgerechnet in den amputierten Spinnenbeinen die Eigenschaften Spannung, Humor, Esprit und Erotik befunden. Pech aber auch.