Der riesige Komplex aus Türmen, Spulen und Rohren wirkt wie aus einem Science Fiction-Film, wurde aber vom russischen «Institut für Elektro-Ingenieurwissenschaften» zur Überprüfung der Störfestigkeit von Anlagen oder Maschinen – vorwiegend von Militärflugzeugen – gegenüber elektromagnetischer Strahlung erbaut.

Die gut 40 Meter hohe Anlage ist in der Lage einen künstlichen Blitz mit einer Länge von 150 Metern zu erzeugen. Die sowjetische «Blitzmaschine» ist weltweit einzigartig und besteht aus einer 3-Megawatt-Transformator-Kaskade und einem 9-Megawatt-Impulsspannungsgenerator. Die Stromleistung dieses gigantischen Generators soll gleich hoch wie diejenige aller russischen Kraftwerke zusammengenommen sein.

Wie zerstörerisch die Leistung der Blitze ist, die von dieser Anlage erzeugt wurden, lässt sich noch heute gut an der bewaldeten Umgebung des Generators ablesen. Zahlreiche Bäume sind hier bei den sowjetischen Tests einfach verbrannt. Dies, weil die künstlich erzeugten Blitze schlicht unkontrollierbar waren.

Heute wird der «Marx-Generator», wie er oft genannt wird, kaum noch in Betrieb genommen. Das liegt einerseits an den horrenden Betriebskosten der Anlage. Andererseits aber vor allem am Problem, dass sich die erzeugte Energieleistung nur für den kurzen Zeitraum von etwa 100 Millisekunden aufrechterhalten lässt. (luk)