Tagsüber hatten Menschen dem Brauch des Silvesterschwimmens in kaltem Wasser gefrönt, unter anderem in Luzern oder im Hafen von Kopenhagen.

In China begann 2019 um 17 Uhr MEZ ruhig, weil das grosse chinesische Neujahrsfest erst im Februar ist. Ausnahme ist die Sonderverwaltungszone Hongkong, wo ein glitzerndes Feuerwerk den Hafen erleuchtete. Auch in Taiwans Hauptstadt Taipeh gab es ein grosses Feuerwerk vor Hochhauskulisse.

In Sydney wurde das neue Jahr um 14 Uhr Schweizer Zeit mit einem farbenfrohen Spektakel begrüsst - laut Veranstaltern gingen 8,5 Tonnen Feuerwerk in die Luft, noch einmal 500 Kilo mehr als voriges Jahr. Zu Lichterregen erklang Musik der 2018 gestorbenen Soul-Sängerin Aretha Franklin. Für den Aufenthalt im Silvester-Areal zahlten Zuschauer Eintritt bis zu 60 australische Dollar (gut 41 Franken). Auch in Melbourne leuchtete der Nachthimmel.

Schweizer zieht es ans Wasser

In der Schweiz zieht es die Menschen in den unterschiedlichen Regionen oft ans Wasser oder zu den grossen Sakralbauten, um den Jahreswechsel zu feiern.

So werden Zürichsee, Genfersee oder Rhein mit ihren Feuerwerken auch dieses Jahr wieder Hunderttausende zu ausgelassenen Neujahrsfeiern anziehen.

Etwas besinnlicher mag es beim Münster in Bern oder Basel oder vor der Kathedrale in Lausanne zugehen: Nachdem das alte Jahr vergleichsweise bescheiden ausgeklungen sein wird, werden nach Mitternacht alle Register gezogen. Das Neue Jahr wird wuchtig mit dem grossen Geläut begrüsst.

Von Samoa bis Tutuila

Die Menschen in Sydney waren nicht die ersten Erdenbürger, die das neue Jahr begrüssen durften. Dieses Privileg kam einigen weiter östlich gelegenen Inselstaaten im Pazifik wie etwa Samoa zu.

Nach der Schweiz in der Mitteleuropäischen Zeitzone rutschen etwa Grossbritannien und Portugal (1.00 Uhr am 1.1.) ins neue Jahr, es folgen später zum Beispiel Rio de Janeiro in Brasilien (3.00 Uhr) und Städte in den USA wie New York (6.00 Uhr) und Los Angeles (9.00 Uhr).

Als letztes begrüssen Menschen auf der zur Insel-Gruppe Amerikanisch-Samoa gehörenden Insel Tutuila das Jahr 2018. Dort feiern die Bewohner um 12.00 Uhr MEZ am Montag Happy New Year. Um 13.00 Uhr beginnt auf der Bakerinsel und der Howlandinsel das neue Jahr. Diese sind jedoch unbewohnt.