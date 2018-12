Das Weihnachtsfest fängt bei der Einstellung an. Also fangt an, eure Wohnung zu schmücken und besorgt euch Weihnachtsleckerli. Hört Weihnachtsmusik. Und siehe da: eine tolle Einstellung, die man teilen will! Sei offen für die Nächstenliebe, und sei es nur im Facebook.