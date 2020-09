Corona-Aufräum-Aktion bringt Mann in England fast 400 000 Pfund ein

Eine kleine Porzellankanne, die der Mann beim Ausmisten in der Garage fand und zunächst an einen Second-Hand-Laden geben wollte, ist bei einer Auktion in Nordengland für 390 000 Pfund versteigert worden. Das entspricht umgerechnet knapp 426 000 Euro. Sie erwies sich als wertvolles historisches Gefäss aus China, mutmasslich aus dem 18. Jahrhundert, das als Weinkrug genutzt wurde und von dessen Sorte es nur eine Handvoll Exemplare geben soll. Das Auktionshaus hatte zwischen 20 000 und 40 000 Pfund erwartet.

Der 51-jährige Verkäufer aus dem nordenglischen Dorf Swadlincote wollte anonym bleiben - liess jedoch mitteilen, sein Grossvater habe die Kanne aus dem Fernen Osten mitgebracht, wo er im Zweiten Weltkrieg stationiert gewesen sei. Jahrelang habe das Stück nach dem Tod seiner Verwandten in einer Kiste in der Garage gelegen. "Aber dann kam der Lockdown - und ich hatte endlich Zeit, die Kisten auszumisten."`