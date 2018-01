Und auch die geistesgegenwärtige Ladenbesitzerin aus dem ersten Video ist nicht als einzige hellwach. So schlich sich 2016 ein Handyladen-Besitzer in New Jersey bei einem bewaffneten Überfall durch den Hintereingang raus, den er verschloss. Danach zog er auf der Schaufenster-Seite das Schutzgitter nach unten. Die Räuber steckten in der Falle.