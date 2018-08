Mit der Hilfe eines Reptilienfachmanns sei die für Menschen ungefährliche Würgeschlange am Mittwoch "nach kurzer Suche" aus dem Latumer See am linken Niederrhein geborgen worden, teilte die Düsseldorfer Feuerwehr mit. Das Reptil sollte in einen Tierpark gebracht werden.

Die in Südamerika heimische Gelbe Anakonda war am Donnerstag vergangener Woche erstmals von überraschten Anglern gesichtet worden. Woher sie kam, war vollkommen unklar. Möglicherweise wurde das Reptil an dem See ausgesetzt.

Der Latumer See - ein beliebtes Ziel für Spaziergänger, aber kein Badesee - wurde anschliessend gesperrt. Das Gewässer ist teils von hohem Gebüsch umgeben, das der Schlange vielfältige Rückzugsmöglichkeiten bot.