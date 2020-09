Aarauerin bringt Jauch ins Schwitzen: Fast wäre nach der 1000-Euro-Frage Schluss gewesen

1. Frage, 50 Euro: Was grast auf so mancher Wiese? 2. Frage, 100 Euro: Wer lieber kellnert als eine leitende Position einzunehmen, wird wohl besser...? 3. Frage, 200 Euro: Besteht es aus dem entsprechenden Stoff, arbeiten Schneider beim Anfertigen eines Kleides zwangsläufig...? 4. Frage, 300 Euro: Ist für den nächsten Tag schreckliches Unheil zu erwarten, dann droht mit anderen Worten...? 5. Frage, 500 Euro: Ein Eiswürfel, Milch oder auch Teebaumöl können helfen, hat man sich im wahrsten Sinne des Wortes...? 6. Frage, 1000 Euro: Was beginnt nicht nur für den Zoologen wörtlich immer mit einem Kopffüsser?