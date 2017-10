"Die Kabine wackelte. Jemand hat geschrien, und da wussten wir, dass etwas nicht stimmt", schilderte die Passagierin Sarah Eamigh dem kanadischen Sender CBC News.

"Es gab einen lauten Knall, und wegen der Vibrationen dachte ich sofort, dass das Triebwerk ausgefallen war", sagte der Passagier und frühere Flugzeugmechaniker David Rehmar der BBC. "Einen Moment lang dachte ich, dass wir abstürzen."

Passagierin Pamela Adams beschrieb, alles sei ganz normal gewesen, "und dann fühlte es sich plötzlich an, als wären wir in 35'000 Fuss Höhe in einen Geländewagen gekracht". Dennoch sei keine Panik an Bord ausgebrochen, und die Piloten hätten die Maschine rasch wieder im Griff gehabt.