Und das kam so. 2012 ging der Stadtpolizei von Los Angeles (Kalifornien) der damals 72-jährige Kriminelle Samuel Little ins Netz. Rasch zeigte sich: der Mann aus Georgia – der auch andere Namen benutzte – hatte sein Leben lang nicht nur gestohlen, geprügelt und Drogen missbraucht.

Fast ein Vierteljahrhundert später ist es einem geschickt vorgehenden Mitglied der Elite-Polizei Texas Rangers gelungen, den Mord an Denise Christie Brothers aufzuklären. Und damit legte James Holland einem der wohl kaltblütigsten Serienmörder in der blutigen Geschichte der USA das Handwerk.

Aufgrund von DNA-Spuren wurde klar: Er hat in den späten Achtzigerjahren im Grossraum Los Angeles auch drei Frauen ermordet. Die «Los Angeles Times» mutmasste bereits damals, es sei gut möglich, dass Little – der 2014 zu lebenslanger Haft verurteilt wurde – weit mehr Verbrechen begangenen habe als bisher bekannt. Damit war klar: Polizisten, die sich mit ungeklärten Mordfällen beschäftigen, nahmen sich Little an.

Im Frühling beispielsweise Texas Ranger James Holland. Er reiste nach Kalifornien, um sich in Haft mit Samuel Little über einige ungeklärte Morde zu unterhalten. Dabei gelang es ihm offenbar, das Vertrauen des alten Serienverbrechers zu gewinnen. Little, der über ein fotografisches Gedächtnis verfügt, erzählte dem Polizisten über die letzten Minuten von Denise Christie Brothers – und zwar so ausführlich, dass Holland zum Schluss kam, dass er der Mörder sein müsse. Im Juli wurde Little angeklagt.

Im Gespräch mit Holland sprach Little dann auch über Dutzende weitere Frauen, die er ermordet habe. Er selber behauptet mindestens 60. – Bereits nachgewiesen sind 30 Frauenmorde.