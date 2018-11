Der Amerikaner heisst Chris Gursky und berichtet von seinem ersten Deltaflug in einem Youtube-Video. Darauf ist zu sehen, wie Gursky mit seinem Instruktor abhebt und sich dann mit seinen blossen Händen am Deltasegel festhalten muss. «Ich erinnere mich, wie ich hinunterblickte und dachte, das ist es. Ich verlor den Griff mit der rechten Hand, die sich an einem Riemen an der rechten Schulter des Piloten befand.»

Für 2:14 Minuten klammert sich der Mann mit blossen Händen fest und bangt um sein Leben, wie im Video zu sehen ist. Dem Instruktor sei er nicht böse, so Gursky. «Der Pilot hat alles unternommen und mich zu retten.