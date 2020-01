Unbekannter droht in Spital mit Sprengstoff– Polizei findet nichts

(wap) Im interkantonalen Krankenhaus Broye in Payerne kam es am Freitag zu einem grossen Polizeieinsatz. Ausgelöst hatte ihn ein Mann, der vom Personal im Keller überrascht worden war und dabei von Sprengstoff sprach, wie die Polizei mitteilt. Das Krankenhaus wurde in der Folge intensiv abgesucht, es wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Auf eine Evakuierung wurde verzichtet.

Der verdächtige Mann konnte bislang nicht identifiziert werden. Sein Benehmen habe aber auf psychische Probleme hingedeutet, so die Polizei. Mittlerweile hat das Spital Broye wieder den Normalbetrieb aufnehmen können.